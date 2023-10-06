Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Реабілітація музикою: у Львові пацієнтів із ПТСР лікують новим методом

6 Жовтня 2023, 15:51
Марина Мелехова редактор
Реабілітація музикою: у Львові пацієнтів із ПТСР лікують новим методом

Спеціалісти Центру ментального здоров’я спільно з британським композитором Найджелом Осборном впроваджують новий напрямок для лікування пацієнтів з посттравматичними розладами – музикотерапію.

Лікувальний ефект

Музикотерапія стабілізує роботу мозку та допомагає людині опанувати біль, стрес, депресію і тривожність.

Зараз дивляться

Виявляється, звуки певної частоти здатні позитивно впливати на головний мозок. Вони структурують його роботу та відновлють відчуття плину часу.

Зцілення звуком

Навчання спеціалістів Центру ментального здоров’я відбувається в межах проєкту Art Therapy Force за безпосередньої участі британського композитора Найджела Осборна.

Музикант працював у багатьох гарячих точках: Боснії, Уганді, Сирії, Чечні. І вже понад 30 років досліджує напрям музичної терапії. За цей час він розробив власну авторську методику лікування музикою, яка охоплює різні техніки та підходи.

– Музикотерапія є потужною складовою в психотерапевтичній роботі. Знання та досвід Найджела Осборна відкривають перед нами нові горизонти в лікуванні та підтримці тих, хто пережив важкі травми війни, – зазначив Олег Березюк, керівник напрямку психологічної реабілітації Центру Незнамні.

У своїх лекціях британський композитор надав українським колегам академічні знання та методи роботи, важливі для процесу відновлення пацієнтів.

Читайте також:
музикаЗвуки, які зцілюють душу: відбувся сеанс музикотерапії для жителів Ірпеня

Фото: Мальтійська служба допомоги

Джерело
Перше медичне об’єднання Львова
Теги
Війна в Україні Львів медична допомога Музика психічні розлади
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь