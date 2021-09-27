Проанализировав коронавирусную статистику 29 стран мира, в том числе большей части государств Западной Европы, а также США и Чили, ученые пришли к выводу, что в 27 странах продолжительность жизни снизилась в связи с пандемией Covid-19. Это рекордное сокращение жизни после Второй мировой войны.

Самое заметное снижение прогнозируемой продолжительности жизни зафиксировано среди мужского населения Соединенных Штатов. По сравнению с 2019 годом мужчины здесь стали жить в среднем на 2,2 года меньше. На втором месте – Литва, где продолжительность жизни мужчин сократилась на 1,7 года.

— Для западноевропейских стран, таких как Испания, Англия и Уэльс, Италия, Бельгия, в последний раз такие значительные сокращения ожидаемой продолжительности жизни наблюдались в течение одного года во время Второй мировой войны, — отметил соавтор исследования Хосе Мануэль Абурто.

По его словам, 11 из этих стран потребовалось в среднем 5,6 года, чтобы добиться увеличения ожидаемой продолжительности жизни на один год. Однако прогресс был сведен на нет в течение 2020 года, когда мир охватила пандемия Covid-19.

Напомним, что, согласно статистике, на каждых 500 граждан США приходится один умерший от коронавируса. За последнее время среднесуточное число новых случаев заболевания в этой стране увеличилось более, чем на 30%, а смертность – в три раза. На сегодняшний день в США полностью вакцинированы 54% населения.