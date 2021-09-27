Проаналізувавши коронавірусну статистику 29 країн світу, зокрема більшої частини держав Західної Європи, а також США і Чилі, вчені дійшли висновку, що в 27 країнах тривалість життя знизилася у зв’язку з пандемією Covid-19. Це рекордне скорочення життя після Другої світової війни.

Найпомітніше зниження прогнозованої тривалості життя зафіксовано серед чоловічого населення Сполучених Штатів. кщо порівнювати з 2019 роком, чоловіки тут стали жити в середньому на 2,2 року менше. На другому місці – Литва, де тривалість життя чоловіків скоротилася на 1,7 року.

– Для західноєвропейських країн, таких як Іспанія, Англія та Уельс, Італія, Бельгія, востаннє такі значні скорочення очікуваної тривалості життя спостерігалися протягом одного року під час Другої світової війни, – зазначив співавтор дослідження Хосе Мануель Абурто.

За його словами, 11 із цих країн знадобилося в середньому 5,6 року, щоб домогтися збільшення очікуваної тривалості життя на один рік. Однак прогрес був зведений нанівець протягом 2020 року, коли світ охопила пандемія Covid-19.

Нагадаємо, що, згідно зі статистикою, на кожних 500 громадян США припадає один померлий від коронавірусу. За останній час середньодобове число нових випадків захворювання в цій країні збільшилося більш, ніж на 30%, а смертність – утричі. На сьогодні в США повністю вакциновані 54% населення.