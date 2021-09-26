Станом на неділю, 26 вересня, п’ять областей України відповідають показникам помаранчевої зони карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Так, до Дніпропетровської, Донецької, Тернопільської та Черкаської областей додалася також Кіровоградська.

У всіх цих областях перевищено показник рівня госпіталізацій пацієнтів, хворих на коронавірус.

Цільовий показник госпіталізацій не повинен перевищувати 50%. Водночас станом на 25 вересня він склав 53,8% у Дніпропетровській області, 84,5% у Донецькій, 64,5% у Кіровоградській, 94,5% у Тернопільській та 95,2% у Черкаські області.

Помаранчевий рівень епіднебезпеки є попереджувальним: він свідчить про ускладнення ситуації з Covid-19 у регіоні, що може призвести до запровадження посилених карантинних заходів.

Показники інших областей України зараз відповідають жовтому рівню епідеміологічної небезпеки.

Днями головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області перебувають у зоні ризику входження навіть до червоної зони карантину.

Карантин в Україні

Нещодавно Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця року (до 31 грудня 2021 року). Також у нашій країні продовжили режим надзвичайної ситуації.

Із 23 вересня вся Україна перейшла в жовту зону епідемічної небезпеки. До цього на території країни діяла зелена зона карантину.

Із переходом у жовту зону під карантинні обмеження потрапили учасники масових заходів і відвідувачі закладів культури.

Проте були запроваджені послаблення для вакцинованих громадян, які отримали одну чи дві дози Covid-щеплення.

Що передбачає жовта зона карантину, які заклади мають бути зачинені та які є привілеї для вакцинованих – читайте в матеріалі Фактів ICTV.