По состоянию на воскресенье, 26 сентября, пять областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Так, к Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась также Кировоградская.

Во всех этих областях превышен показатель уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Целевой показатель госпитализаций не должен превышать 50%. В то же время по состоянию на 25 сентября он составил 53,8% в Днепропетровской области, 84,5% в Донецкой, 64,5% в Кировоградской, 94,5% в Тернопольской и 95,2% в Черкасской области.

Оранжевый уровень эпидопасности является предупредительным: он свидетельствует об осложнении ситуации с Covid-19 в регионе, что может привести к введению усиленных карантинных мер.

Показатели других областей Украины сейчас соответствуют желтому уровню эпидемиологической опасности.

На днях главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области находятся в зоне риска вхождения даже в красную зону карантина.

Карантин в Украине

Недавно Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до конца года (до 31 декабря 2021 года). Также в нашей стране продлили режим чрезвычайной ситуации.

С 23 сентября вся Украина перешла в желтую зону эпидемической опасности. До этого на территории страны действовала зеленая зона карантина.

С переходом в желтую зону под карантин попали участники массовых мероприятий и посетители заведений культуры.

Однако были введены послабления для вакцинированных граждан, получивших одну или две дозы Covid-прививки.

Что предусматривает желтая зона карантина, какие заведения должны быть закрыты и какие есть привилегии для вакцинированных – читайте в материале Фактов ICTV.