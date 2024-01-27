Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил, как будут воплощаться нормы законопроекта 3496-IX, который касается сохранения репродуктивных клеток военнослужащих.

Михаил Радуцкий отметил — пока нет никаких правовых оснований для утилизации репродуктивных клеток погибших бойцов.

Сохранение репродуктивных клеток

Первое, что отметил нардеп — в случае гибели военного, его репродуктивные клетки не будут утилизироваться.

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Законопроект касается только тех военнослужащих, которые в результате травмы потеряли возможность иметь детей. О погибших воинах речь не идет.

Изменения в законодательство

Внесение соответствующих поправок было процессуальной мерой, во избежание конфликта со статьей 248 Гражданского кодекса. Ею предусматривается прекращение представительства по доверенности после смерти доверителя.

Ко времени, когда закон вступит в силу, 23 марта 2024 года, Верховная Рада примет изменения в Гражданский кодекс. Будут учитываться интересы семей погибших воинов.

Источник: Михаил Радуцкий