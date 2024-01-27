Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Новости здоровья

Репродуктивные клетки военных не будут утилизироваться: Рада внесет соответствующие изменения до 23 марта

27 января 2024, 11:41
Ольга Боднарчук редактор
лабораторія
Источник: Unsplash

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий объяснил, как будут воплощаться нормы законопроекта 3496-IX, который касается сохранения репродуктивных клеток военнослужащих.

Михаил Радуцкий отметил — пока нет никаких правовых оснований для утилизации репродуктивных клеток погибших бойцов.

Сохранение репродуктивных клеток

Первое, что отметил нардеп — в случае гибели военного, его репродуктивные клетки не будут утилизироваться.

Сейчас смотрят

Законопроект касается только тех военнослужащих, которые в результате травмы потеряли возможность иметь детей. О погибших воинах речь не идет.

Изменения в законодательство

Внесение соответствующих поправок было процессуальной мерой, во избежание конфликта со статьей 248 Гражданского кодекса. Ею предусматривается прекращение представительства по доверенности после смерти доверителя.

Ко времени, когда закон вступит в силу, 23 марта 2024 года, Верховная Рада примет изменения в Гражданский кодекс. Будут учитываться интересы семей погибших воинов.

Читайте также:
Репродуктивные клетки военных не будут утилизироваться: Рада внесет соответствующие изменения до 23 мартаЧтобы сохранить репродуктивную функцию: наши военные смогут бесплатно воспользоваться криобанком

Источник: Михаил Радуцкий

Теги
військовослужбовці Верховная Рада Законопроект
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь