Пластические хирурги и исследователи медицинского факультета Университета Монреаля разработали новый подход к пересадке здоровых нервов в отношении пациентов с полным параличом.

Речь идет о перемещении определенных здоровых нервов с нижних конечностей на верхние для реанимации нефункционирующих мышц руки и кисти.

— У пациента с параличом нижних конечностей мы заменяем нерв, который не работает, нервом, который все еще активен. После реабилитации нервный импульс в руке постепенно восстанавливается, — рассказывают хирурги.

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Подобная операция оценивается как великое нововведение в хирургии.

За последние два года в рамках разработки метода более десяти пациентов прошли этот тип реконструкции, и все процедуры были успешными.

Таким образом, благодаря достигнутым успехам, ученые теперь смогут завершить фазу разработки и предложить этот тип вмешательства всем пациентам, которые нуждаются в такого рода лечении.

Клиника недавно получила статус от Министерства здравоохранения и социальных служб Квебека, который определяет это учреждение как уникальное в области проведения васкуляризированных композитных аллотрансплантаций, в основном лицевых трансплантатов и трансплантаций верхних конечностей.