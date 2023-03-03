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Революція в хірургії: трансплантація нервів відновила рухливість рук у пацієнта з паралічем

3 Березня 2023, 15:31
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Революція в хірургії: трансплантація нервів відновила рухливість рук у пацієнта з паралічем
Джерело: Depositphotos

Пластичні хірурги та дослідники Медичної школи Університету Монреаля розробили новий підхід до трансплантації здорових нервів для пацієнтів з повним паралічем.

Йдеться про переміщення певних здорових нервів з нижніх кінцівок на верхні для реанімації нефункціонуючих м’язів руки і кисті.

– У пацієнта з паралічем нижніх кінцівок ми замінюємо нерв, який не працює, нервом, який все ще активний. Після реабілітації нервовий імпульс в руці поступово відновлюється, – розповідають хірурги.

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Подібна операція оцінюється як велике нововведення в хірургії.

За останні два роки в рамках розробки методу більше десяти пацієнтів пройшли цей тип реконструкції, і всі процедури були успішними.

Таким чином, завдяки досягнутим успіхам, вчені тепер зможуть завершити фазу розробки і запропонувати цей тип втручання всім пацієнтам, які потребують такого роду лікування.

Нещодавно клініка отримала статус від Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб Квебеку, який визначає заклад як унікальний у сфері проведення васкуляризованих композитних алотрансплантацій, переважно трансплантатів обличчя та верхніх кінцівок.

Джерело
MedicalXpress
Теги
лікування Наукові дослідження хвороби
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