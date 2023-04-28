Министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции в Military Media Center заявил о том, что принято решение об увеличении количества ВВК вдоль линии фронта.

— Мы уже увеличили количество ВВК вдоль линии фронта для того, чтобы наши раненые могли обращаться в эти учреждения не только на территории военных госпиталей, но и на территории гражданских медучреждений, — сообщил министр.

По словам Резникова, очень важно решать задачи как “золотого часа”, когда идет эвакуация раненого с линии фронта, так и дальнейшей реабилитации.

Кроме того, по словам министра обороны, во всех лечебных учреждениях будут введены должности психолога.

— Ошибочно полагать, что психологическую помощь раненый должен получить после завершения лечения. Ведь сам факт ранения — это уже психологическая травма, — отметил Алексей Резников.

Источник: Military Media Center

Фото: Кабмин