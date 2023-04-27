Как сообщил глава профильного Комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий, после принятия соответствующего закона перечень медучреждений для прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК) будет расширен.

— Основная цель документа — расширить перечень учреждений для прохождения ВВК за счет государственных, коммунальных, медучреждений МВД и сектора безопасности. Это позволит уменьшить очереди и ускорить прохождение комиссии, — пишет Радуцкий.

Он напомнил, что 11 апреля парламент поддержал законопроект № 9154 в первом чтении. Ко второму поступило 36 поправок, из которых восемь были учтены и согласованы с медицинской службой ВСУ, Минздравом и Национальной полицией.

На заседании Комитета приняли решение: рекомендовать Верховной Раде принять документ во втором чтении, написал Михаил Радуцкий.

Источник: Михаил Радуцкий