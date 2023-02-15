Недавно получил огласку скандал с военно-врачебными комиссиями (ВВК): раненые защитники должны стоять в многодневных очередях, без возможности присесть или выпить воды, чтобы получить врачебные выводы и разрешения на реабилитацию.

Да еще и сами должны носить документы из одного места в другое. Об электронном документообороте в военной медицине и не слышали.

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Маси Найем, адвокат, основатель общественной организации Принцип по защите прав военных, после тяжелого ранения на своем опыте увидел, как работают ВВК и с чем сталкиваются бойцы.

– Есть два основных неудовлетворительных момента в работе этих комиссий, – сказал Найем. – Это то, что военные сами занимаются передачей документов между воинской частью и ВВК, и отсутствие уважения к защитникам.

ОО Принцип собирается помочь государству поменять подход к защищающим его людям и помочь подготовить нормативные акты, которые обеспечат доступность услуг.

– Сейчас Минздрав, Министерство цифровой трансформации думают, как это решить, – сообщил Маси Найем.

Он отметил, что у нас еще от Советского Союза осталась система присвоения 1, 2, 3 группы инвалидности. Во всем мире существует международный классификатор функциональности, и если его ввести в Украине, это существенно изменит ситуацию.

– В первую это очередь это убирает возможность коррупции, – подчеркнул активист.

О реорганизации ВВК уже шла речь на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки. В первую очередь требуется аудит работы ВВК, изменения в законы и приказы Министерства обороны, цифровизация очереди и создание нормальных условий.

Результатом деятельности рабочей группы, созданной в Комитете, будет дорожная карта и изменения в законодательстве.

По словам члена Комитета Романа Костенко, нужно пересмотреть подходы к оплате труда врачей из гражданских больниц, привлеченных к работе в ВВК. Они совсем не получают за это зарплату.

Важно также выйти на европейские протоколы и ввести международные стандарты определения дисфункциональности.

– Работы много, но уже к марту, думаю, удастся цифровизировать очередь, – подчеркнул Роман Костенко. – Минцифры уже работает над этим.

Реформа продлится не менее полугода.