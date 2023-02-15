Нещодавно отримав розголос скандал з військово-лікарськими комісіями (ВЛК): поранені захисники повинні стояти в багатоденних чергах, без змоги присісти або випити води, щоб отримати лікарські висновки та дозволи на реабілітацію.

Та ще й самі мають носити документи з одного місця в інше. Про електронний документообіг у військовій медицині і не чули.

Зараз дивляться

Масі Найєм, адвокат, засновник громадської організації Принцип із захисту прав військових, після важкого поранення на своєму досвіді побачив, як працюють ВЛК та з чим стикаються бійці.

– Є два основних моменти, що не задовольняють в роботі цих комісій, – сказав Найєм. – Це те, що військові самі займаються переданням документів між військовою частиною і ВЛК, та те, що немає поваги до захисників.

ГО Принцип збирається допомогти державі змінити підхід до людей, що її захищають, та допомогти підготувати нормативні акти, що забезпечать доступність до послуг.

– Зараз МОЗ, Міністерство цифрової трансформації думають, як це вирішити, – повідомив Масі Найєм.

Він зазначив, що у нас іще з Радянського Союзу залишилася система призначення 1, 2, 3 групи інвалідності. В усьому світі ж існує міжнародний класифікатор функціональності, і якщо його запровадити в Україні, це суттєво змінить ситуацію.

– Насамперед це прибирає можливість корупції, – підкреслив активіст.

Про реорганізацію ВЛК вже йшлося на засіданні Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони та розвідки. Насамперед потрібен аудит роботи ВЛК, зміни до законів і наказів Міністерства оборони, цифровізація черги і створення нормальних умов.

Результатом діяльності робочої групи, яка створена в Комітеті, буде дорожня карта та зміни в законодавстві.

За словами члена Комітету Романа Костенка, потрібно переглянути підходи до оплати праці лікарів з цивільних лікарень, що залучені до роботи у ВЛК. Вони зовсім не отримують за це зарплатню.

Важливо також вийти на європейські протоколи і запровадити міжнародні стандарти визначення дисфункціональності.

– Роботи багато, але вже до березня, гадаю, вдасться цифровізувати чергу, – підкреслив Роман Костенко. – Мінцифри вже працює над цим.

Реформа триватиме не менше ніж пів року.