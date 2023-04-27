Як повідомив голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький, після ухвалення відповідного закону перелік медзакладів для проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) буде розширено.

– Основна мета документа – розширити перелік закладів для проходження ВЛК за рахунок державних, комунальних, медзакладів МВС та сектору безпеки. Це дасть змогу зменшити черги та пришвидшити проходження комісії, – пише Радуцький.

Він нагадав, що 11 квітня парламент підтримав законопроєкт № 9154 у першому читанні. До другого надійшло 36 поправок, з яких вісім було враховано та погоджено з медичною службою ЗСУ, МОЗ та Національною поліцією.

На засіданні Комітету ухвалили рішення: рекомендувати Верховній Раді ухвалити документ у другому читанні, написав Михайло Радуцький.

Джерело: Михайло Радуцький