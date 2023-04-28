Міністр оборони України Олексій Резніков на пресконференції у Military Media Center заявив про те, що ухвалено рішення про збільшення кількості ВЛК уздовж лінії фронту.

– Ми вже збільшили кількість ВЛК уздовж лінії фронту для того, щоб наші поранені могли звертатися до цих установ не тільки на території військових госпіталів, а й на території цивільних медзакладів, – повідомив міністр.

За словами Резнікова, дуже важливо вирішувати завдання як “золотої години”, коли триває евакуація пораненого з лінії фронту, так і подальшої реабілітації.

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Крім того, за словами міністра оборони, в усіх лікувальних установах будуть введені посади психолога.

– Помилково вважати, що психологічну допомогу поранений має отримати після завершення лікування. Адже сам факт поранення – це вже психологічна травма, – зазначив Олексій Резніков.

Джерело: Military Media Center

Фото: Кабмін