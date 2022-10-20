Год назад командой украинских специалистов была проведена первая в нашей стране трансплантация сердца ребенку. Медики рассказали, как чувствует себя 14-летний пациент сегодня.

— Для нас это огромное достижение. Ведь теперь украинцы, независимо от возраста, имеют возможность получить помощь на самом высоком медицинском уровне в родной стране, а не за рубежом, — отмечают сотрудники Института сердца Минздрава Украины.

По их словам, 14-летний пациент, которого зовут Максимом, вместе с мамой приехал на плановый осмотр в Киев из Волынской области.

Год спустя после пересадки сердца: как чувствует себя 14-летний украинец сегодня / 2 images

Сообщается, что со стороны медиков никаких замечаний нет. Но еще год назад страшный диагноз не давал парню ни единого шанса на жизнь. Единственным спасением была трансплантация сердца.

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Отмечается, что операцию во Львове выполняли кардиохирурги Борис Тодуров и Гавриил Ковтун с командой врачей Институт сердца Минздрава Украины, а также коллеги из клинической больницы скорой медицинской помощи Львова (сейчас Первое медицинское объединение Львова).

— Благодаря их титаническому труду украинская трансплантология вышла на новый уровень, и подтверждение тому — десятки спасенных жизней, — говорится в сообщении.

По словам мамы Максима Татьяны, сын уже давно ведет активную и насыщенную жизнь обычного подростка. И даже занимается спортом. А еще задумывается о выборе будущей профессии и не исключает, что станет врачом.

Источник: Институт сердца Минздрава Украины