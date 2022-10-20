Рік тому командою українських фахівців була проведена перша в нашій країні трансплантація серця дитині. Медики розповіли, як почувається 14-річний пацієнт сьогодні.

– Для нас це величезне досягнення. Адже тепер українці, незалежно від віку, мають можливість отримати допомогу на найвищому медичному рівні в рідній країні, а не за кордоном, – зазначають співробітники Інституту серця МОЗ України.

За їхніми словами, 14-річний пацієнт, якого звуть Максимом, разом з мамою приїхав на плановий огляд до Києва з Волинської області.

Рік потому після пересадки серця: як почувається 14-річний українець сьогодні / 2 зображення

Повідомляється, що з боку медиків ніяких зауважень немає. Але ще рік тому страшний діагноз не давав хлопцеві жодного шансу на життя. Єдиним порятунком була трансплантація серця.

Зараз дивляться

Зазначається, що операцію у Львові виконували кардіохірурги Борис Тодуров та Гавриїл Ковтун з командою лікарів Інститут серця МОЗ України, а також колеги з клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова (зараз Перше медичне об’єднання Львова).

– Завдяки їх титанічній праці українська трансплантологія вийшла на новий рівень, і підтвердження тому – десятки врятованих життів, – йдеться в повідомленні.

За словами мами Максима Тетяни, син вже давно веде активне і насичене життя звичайного підлітка. І навіть займається спортом. А ще замислюється про вибір майбутньої професії і не виключає, що стане лікарем.

Джерело: Інститут серця МОЗ України