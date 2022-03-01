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Россия отправляет в Украину танки, а Польша лекарства: во Львов доставлен груз с медикаментами

1 марта 2022, 12:29
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
помощь польши

Медики Первого территориального медицинского объединения Львова получили от своих коллег из Польши ценную гуманитарную помощь в виде медикаментов и других предметов медицинского назначения.

Они сообщили, что этой ночью с границы с Польшей приехали два реанимобиля, под завязку набитые медикаментами.

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Это растворы для инфузий, местные анестетики, все виды антибиотиков, кровоостанавливающих, а также хирургические инструменты, стерильные салфетки, жгуты, электрогенераторы и одеяла.

Уже сегодня утром, 1 марта, ценный груз был отправлен защитникам столицы – территориальной обороне Киева. Сегодня же ожидаются еще две машины от польских друзей с медикаментами и генераторами.

Источник: 1 ТМО Львова

Теги
Війна в Україні , гуманітарка , Ліки , Львов , Медики , Польша
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