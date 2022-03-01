Медики Первого территориального медицинского объединения Львова получили от своих коллег из Польши ценную гуманитарную помощь в виде медикаментов и других предметов медицинского назначения.

Они сообщили, что этой ночью с границы с Польшей приехали два реанимобиля, под завязку набитые медикаментами.

Это растворы для инфузий, местные анестетики, все виды антибиотиков, кровоостанавливающих, а также хирургические инструменты, стерильные салфетки, жгуты, электрогенераторы и одеяла.

Уже сегодня утром, 1 марта, ценный груз был отправлен защитникам столицы – территориальной обороне Киева. Сегодня же ожидаются еще две машины от польских друзей с медикаментами и генераторами.

Источник: 1 ТМО Львова