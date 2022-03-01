Медики Першого територіального медичного об’єднання Львова отримали від своїх колег з Польщі цінну гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів та інших предметів медичного призначення.

Вони повідомили, що цієї ночі з кордону з Польщею приїхали два реанімобілі, під зав’язку набиті медикаментами.

Це розчини для інфузій, місцеві анестетики, всі види антибіотиків, кровоспинних, а також хірургічні інструменти, стерильні серветки, джгути, електрогенератори і ковдри.

Вже сьогодні вранці, 1 березня, цінний вантаж був відправлений захисникам столиці – територіальній обороні Києва. Сьогодні ж очікуються ще дві машини від польських друзів з медикаментами і генераторами.

Джерело: 1 ТМО Львова