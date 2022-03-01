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Росія відправляє в Україну танки, а Польща ліки: до Львова доставлено вантаж з медикаментами

1 Березня 2022, 12:29
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
помощь польши

Медики Першого територіального медичного об’єднання Львова отримали від своїх колег з Польщі цінну гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів та інших предметів медичного призначення.

Вони повідомили, що цієї ночі з кордону з Польщею приїхали два реанімобілі, під зав’язку набиті медикаментами.

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Це розчини для інфузій, місцеві анестетики, всі види антибіотиків, кровоспинних, а також хірургічні інструменти, стерильні серветки, джгути, електрогенератори і ковдри.

Вже сьогодні вранці, 1 березня, цінний вантаж був відправлений захисникам столиці – територіальній обороні Києва. Сьогодні ж очікуються ще дві машини від польських друзів з медикаментами і генераторами.

Джерело: 1 ТМО Львова

Теги
Війна в Україні , гуманітарка , Ліки , Львів , Медики , Польща
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