В Израиле осуществили первую в стране операцию по разделению сиамских близнецов. Они родились со сросшимися затылками.

Операцию провели в Медицинском центре Сорока в городе Беэр-Шева. В 12-часовом вмешательстве приняли участие израильские специалисты и специалисты из-за рубежа.

Дети родились в августе 2020 года. Девочек готовили к операции несколько месяцев. В подготовку входила пересадка скальпа обеим пациенткам, такой им вставляли в голову надувные силиконовые мешки, которые периодически расширялись, чтобы растянуть кожу.

Затем эту кожу использовали, чтобы закрыть их головы после реконструкции черепов.

— Подготовка также включала создание 3D-модели близнецов в виртуальной реальности. Все прошло так, как мы надеялись, — рассказал главный нейрохирург центра Микки Гидеон.

Сейчас девочки чувствуют себя хорошо. Они уже могут самостоятельно дышать и есть. По прогнозам врачей, после разделения дети смогут вести полноценный образ жизни.

Такая операция проводилась впервые в Израиле. А всего в мире сиамских близнецов разделяли 20 раз.

Недавно на Прикарпатье провели первую семейную трансплантацию почки. Новый орган получил 25-летний мужчина, который с 2017 года находился на программном гемодиализе. Донором почки стал родной отец.

Сейчас состояние пациента и донора стабильное. Трансплантация состоялась за государственный счет в рамках пилотного проекта Минздрава.