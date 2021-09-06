В Ізраїлі здійснили першу в країні операцію з розділення сіамських близнюків. Вони народилися зі зрощеними потилицями.

Операцію провели у Медичному центрі Сорока у місті Беер-Шева. У 12-годинному втручанні взяли участь ізраїльські спеціалісти та фахівці з-за кордону.

Діти народилися у серпні 2020 року. Дівчаток готували до операції декілька місяців. У підготовку входила пересадка скальпу обом пацієнткам, такою їм вставляли в голову надувні силіконові мішки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути шкіру.

Потім цю шкіру використовували, щоб закрити їх голови після реконструкції черепів.

– Підготовка також включала створення 3D-моделі близнюків у віртуальній реальності. Усе пройшло так, як ми сподівалися, — розповів головний нейрохірург центру Міккі Гідеон.

Нині дівчата почуваються добре. Вони вже можуть самостійно дихати та їсти. За прогнозами лікарів, після розділення діти зможуть вести повноцінний спосіб життя.

Така операція проводилася вперше в Ізраїлі. А загалом у світі сіамських близнюків розділяли 20 разів.

Нещодавно на Прикарпатті провели першу родинну трансплантацію нирки. Новий орган отримав 25-річний чоловік, який з 2017 року перебував на програмному гемодіалізі. Донором нирки став рідний батько.

Нині стан пацієнта та донора стабільний. Трансплантація відбулася за державний кошт у рамках пілотного проекту МОЗ.