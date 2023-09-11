В киевском Институте сердца 57-летнему мужчине успешно провели трансплантацию сердца.

Пациент боролся с дилятационной кардиомиопатией, выходом из ситуации была операция по пересадке сердца.

— Его диагноз, дилятационная кардиомиопатия, остается в прошлом, в стопках бумаг истории болезни, — говорят в институте.

Впереди у него тяжелое восстановление. После этого мужчину ждет полноценная жизнь.

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Дилятационная кардиомиопатия — это сердечное заболевание, при котором стенки сердца расширяются, а функция помпы нарушается. Это может привести к сердечной недостаточности, аритмии и смерти.

Источник: Институт сердца Минздрав Украины

Фото: Институт сердца Минздрав Украины