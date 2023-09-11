Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Начинает новую жизнь в 57 лет: в Киеве успешно провели трансплантацию сердца

11 сентября 2023, 12:10
Ольга Боднарчук редактор
Начинает новую жизнь в 57 лет: в Киеве успешно провели трансплантацию сердца

В киевском Институте сердца 57-летнему мужчине успешно провели трансплантацию сердца.

Пациент боролся с дилятационной кардиомиопатией, выходом из ситуации была операция по пересадке сердца.

— Его диагноз, дилятационная кардиомиопатия, остается в прошлом, в стопках бумаг истории болезни, — говорят в институте.

Впереди у него тяжелое восстановление. После этого мужчину ждет полноценная жизнь.

Сейчас смотрят

Дилятационная кардиомиопатия — это сердечное заболевание, при котором стенки сердца расширяются, а функция помпы нарушается. Это может привести к сердечной недостаточности, аритмии и смерти.

Читайте также:
операціяТрансплантация не нужна: в Феофании 72-летнему мужчине сделали уникальную операцию на легких

Источник: Институт сердца Минздрав Украины

Фото: Институт сердца Минздрав Украины

Теги
Інститут серця Серце трансплантація органів
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь