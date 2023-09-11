В київському Інституті серця 57-річному чоловікові успішно провели трансплантацію серця.
Пацієнт боровся з дилятаційною кардіоміопатією, виходом з ситуації була операція з пересадки серця.
– Його діагноз, дилятаційна кардіоміопатія, лишається в минулому, у стосах паперів історії хвороби, – кажуть в інституті.
Попереду в нього важке відновлення. Після цього на чоловіка чекає повноцінне життя.
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Дилятаційна кардіоміопатія – це серцеве захворювання, при якому стінки серця розширюються, а функція помпи порушується. Це може призвести до серцевої недостатності, аритмій та смерті.
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Джерело: Інститут серця МОЗ України
Фото: Інститут серця МОЗ України