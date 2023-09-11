Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Розпочинає нове життя у 57 років: в Києві успішно провели трансплантацію серця

11 Вересня 2023, 12:10
Ольга Боднарчук редактор
Розпочинає нове життя у 57 років: в Києві успішно провели трансплантацію серця

В київському Інституті серця 57-річному чоловікові успішно провели трансплантацію серця.

Пацієнт боровся з дилятаційною кардіоміопатією, виходом з ситуації була операція з пересадки серця.

– Його діагноз, дилятаційна кардіоміопатія, лишається в минулому, у стосах паперів історії хвороби, – кажуть в інституті.

Попереду в нього важке відновлення. Після цього на чоловіка чекає повноцінне життя.

Зараз дивляться

Дилятаційна кардіоміопатія – це серцеве захворювання, при якому стінки серця розширюються, а функція помпи порушується. Це може призвести до серцевої недостатності, аритмій та смерті.

Читайте також:
операціяТрансплантація не потрібна: у Феофанії 72-річному чоловіку зробили унікальну операцію на легенях

Джерело: Інститут серця МОЗ України

Фото: Інститут серця МОЗ України

 

Теги
Інститут серця Серце трансплантація органів
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь