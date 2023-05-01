Операция на легких, которая, по сути, спасла пожилому мужчине жизнь, в столичной больнице Феофания выполняется не впервые.

Современную методику хирургического лечения обструктивного заболевания легких, которая называется LVRS lung volume reduction surgery, специалисты этого медицинского учреждения привезли из Швейцарии.

Эта инновационная методика позволяет избежать или, по крайней мере, отсрочить трансплантацию легких. Заставить работать собственные легкие пациента, не применять иммуносупрессивную терапию.

Впервые этот человек в тяжелом состоянии попал в Феофанию полтора года назад. Он не мог самостоятельно передвигаться, задыхался и днем, и ночью. Каждые 1,5 часа был вынужден принимать ингаляции бронхолитиков, чтобы просто жить.

К тому времени он болел уже более 9 лет, неоднократно проходил курс лечения, много раз консультировался в различных медицинских учреждениях Украины и каждый раз врачи качали головами: поможет только трансплантация легких.

По данным бодиплетизмографии (метод обследования вентиляционной функции легких, который сразу сделали в Феофании), показатель объема форсированного выдоха на первой секунде (ОФВ 1) составлял всего 17% от должного.

Учитывая рентгенологическую картину, врачи поняли, что дальнейшая консервативная терапия будет бесполезной и приняли решение применить LVRS — хирургию уменьшения объема легких.

Суть данной методики заключается в том, что участки легкого, которые больше всего поражены эмфиземой, удаляют. Это дает пространство для сжатых болезнью, но рабочих участков, и они расправляются.

Торакальный хирург Владимир Войтко и пульмонолог Светлана Гук, рассказывают, что сложная операция выполнялась через маленький разрез размером 4 см. Без раскрытия грудной клетки и повреждения дыхательных мышц.

Такую операцию впервые в Украине выполнили без интубации легких и принудительной вентиляции, поскольку это могло вызвать разрыв легких.

После операции пациент находился в больнице 12 дней. Одной из главных рекомендаций врачей при выписке был отказ от курения.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Несмотря на сложную болезнь и гибель 2-х сыновей на войне, мужчина нашел в себе силы жить дальше.

В свои 72 года он ведет активный образ жизни, водит автомобиль, держит хозяйство, ловко преодолевает ступеньки, дышит свободно и бесконечно любит своих 2-х внуков и правнука.

Джерело і фото: Клінічна лікарня Феофанія