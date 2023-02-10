Специалисты Национального реабилитационного центра Незламні Первого медобъединения Львова установили миоэлектрический протез руки защитнику легендарной Азовстали Александру Морскому, который провел два месяца в плену в Еленовке.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— Александр – морской пограничник. Ему 46. Служил в Мариуполе, а после выхода на пенсию остался там жить. Его и защищал с начала полномасштабного вторжения, — говорится в сообщении.

В марте 2022 года пришло очередное боевое задание: перевезти украинский десант на другой берег. Но в катер попала российская ракета. Трое побратимов погибли на месте. Александр, на котором горела одежда, сумел выбраться из горящего катера.

То, что травмирована рука, защитник увидел только на пункте базирования. Ему оказывали первую помощь, однако, чтобы спасти жизнь, руку пришлось ампутировать. Операцию выполнили в госпитале укрытия Азовстали, которое между собой назвали “железяка”.

Дальше — два адских месяца под обстрелами, потом столько же — в плену Еленовки. Александр был одним из первых, кого обменяли. Говорит, почувствовал, что дома, когда увидел украинский флаг и услышал родной язык.

Лечился в Киеве. Несмотря на предложения поехать за границу, на протезирование и восстановление приехал во Львов, в Центр Незламні.

Здесь с Александром несколько месяцев работала команда физических и эрготерапевтов. Параллельно воин несколько месяцев получал и психологическую реабилитацию, чтобы восстановиться после пережитого.

Недавно Александр получил миоэлектрический протез руки. Теперь с помощью правой руки и мышц спины он может поднимать и переносить предметы. И ни на миг не жалеет, что выбрал протезирование в Украине.

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Роман Балук