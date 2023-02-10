Фахівці Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медоб’єднання Львова встановили міоелектричний протез руки захиснику легендарної Азовсталі Олександру Морському, який провів два місяці в полоні в Оленівці.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Олександр – морський прикордонник. Йому 46. Служив у Маріуполі, а після виходу на пенсію залишився там жити. Його і захищав з початку повномасштабного вторгнення, – йдеться в повідомленні.

У березні 2022 року прийшло чергове бойове завдання: перевезти український десант на інший берег. Але в катер потрапила російська ракета. Троє побратимів загинули на місці. Олександр, на якому горів одяг, зумів вибратися з палаючого катера.

Те, що травмована рука, захисник побачив тільки на пункті базування. Йому надавали першу допомогу, однак, щоб врятувати життя, руку довелося ампутувати. Операцію виконали в госпіталі укриття Азовсталі, яке між собою назвали “залізяка”.

Далі – два пекельних місяці під обстрілами, потім стільки ж – у полоні в Оленівці. Олександр був одним з перших, кого обміняли. Каже, відчув, що вдома, коли побачив український прапор і почув рідну мову.

Лікувався в Києві. Незважаючи на пропозиції поїхати за кордон, на протезування та відновлення приїхав до Львова, до центру Незламні.

Тут з Олександром кілька місяців працювала команда фізичних та ерготерапевтів. Паралельно воїн кілька місяців отримував і психологічну реабілітацію, щоб відновитися після пережитого.

Нещодавно Олександр отримав міоелектричний протез руки. Тепер за допомогою правої руки і м’язів спини він може піднімати і переносити предмети. І ні на мить не шкодує, що вибрав протезування в Україні.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Фото: Роман Балук