Из-за посещения школ детьми коронавирус активнее распространяется.

О том, что учебные заведения стали движущей силой эпидемии, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

— …Появляется все больше и больше доказательств того, что школы теперь тоже являются движущей силой эпидемии, — отметил Ханс Клюге.

Он считает, что в связи с этим нужно активно вакцинировать детей.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сначала иммунизировали людей из групп риска, а именно медиков, пенсионеров. Позже вакцина стала доступна для всех взрослых.

Со временем в разных странах начали разрешать делать уколы детям от 12 лет, потом от пяти. О вакцинации малышей и воспитанников детских садов пока не идет речь. Для них эффективность и безопасность вакцины пока не подтвердили.

Укол от коронавируса ребенку 12+ можно сделать и в Украине. Минздрав разрешил это делать в октябре 2021 года.

Источник: La Vanguardia