Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Движущая сила Covid-эпидемии. В ВОЗ рассказали, что приводит к активному распространению вируса

10 ноября 2021, 11:34
Людмила Грубник редактор розділу Здоров’я
школа девочка
Источник: Depositphotos

Из-за посещения школ детьми коронавирус активнее распространяется.

О том, что учебные заведения стали движущей силой эпидемии, заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

— …Появляется все больше и больше доказательств того, что школы теперь тоже являются движущей силой эпидемии, — отметил Ханс Клюге.

Он считает, что в связи с этим нужно активно вакцинировать детей.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сначала иммунизировали людей из групп риска, а именно медиков, пенсионеров. Позже вакцина стала доступна для всех взрослых.

Читайте также:
Движущая сила Covid-эпидемии. В ВОЗ рассказали, что приводит к активному распространению вирусаЕще 16 новых Covid-вакцин. В ВОЗ сообщили о тестировании препаратов

Со временем в разных странах начали разрешать делать уколы детям от 12 лет, потом от пяти. О вакцинации малышей и воспитанников детских садов пока не идет речь. Для них эффективность и безопасность вакцины пока не подтвердили.

Укол от коронавируса ребенку 12+ можно сделать и в Украине. Минздрав разрешил это делать в октябре 2021 года.

Источник: La Vanguardia

Теги
ВООЗ , Коронавирус Covid-19 , Школа
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка