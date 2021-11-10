Сейчас представители Всемирной организации здравоохранения тестируют еще 16 потенциальных вакцин против коронавируса.

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

— Мы тестируем еще 16 вакцин. Наука развивается очень хорошо, и людям тоже следует об этом рассказать, — отметил Ханс Клюге.

Также он отреагировал на появление первых противовирусных препаратов, которые якобы помогают против коронавируса.

— Это весьма обнадеживающее развитие. Конечно, данные все еще поступают, и мы очень подробно анализируем, — добавил спикер.

Для вакцинации от коронавируса специалисты разработали ряд препаратов. Преуспели в этом американские, европейские и китайские ученые.

Однако этот процесс продолжается, ведь в мире появляются новые штаммы вируса. В то же время пока изучается вопрос влияния вакцин на организм человека.

Но специалисты все же рекомендуют сделать прививку, чтобы уберечь себя от тяжелых последствий и смерти в случае заражения.

Источник: La Vanguardia