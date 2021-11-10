Наразі представники Всесвітньої організації охорони здоров’я тестують ще 16 потенційних вакцин проти коронавірусу.

Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

– Ми тестуємо ще 16 вакцин. Наука розвивається дуже добре, і людям також варто про це розповісти, – зазначив Ганс Клюге.

Також він відреагував на появу перших противірусних препаратів, які нібито допомагають проти коронавірусу.

– Це вельми обнадійливий розвиток. Звісно, ​​дані все ще надходять, і ми дуже докладно аналізуємо їх, – додав речник.

Для вакцинації від коронавірусу фахівці розробили низку препаратів. Досягли успіху в цьому американські, європейські та китайські науковці.

Однак цей процес триває, адже у світі з’являються нові штами вірусу. Водночас поки що вивчається питання впливу вакцин на організм людини.

Але фахівці все ж таки рекомендують зробити щеплення, щоб уберегти себе від важких наслідків і смерті у разі зараження.

Джерело: La Vanguardia