Наразі представники Всесвітньої організації охорони здоров’я тестують ще 16 потенційних вакцин проти коронавірусу.
Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.
– Ми тестуємо ще 16 вакцин. Наука розвивається дуже добре, і людям також варто про це розповісти, – зазначив Ганс Клюге.
Також він відреагував на появу перших противірусних препаратів, які нібито допомагають проти коронавірусу.
– Це вельми обнадійливий розвиток. Звісно, дані все ще надходять, і ми дуже докладно аналізуємо їх, – додав речник.
Для вакцинації від коронавірусу фахівці розробили низку препаратів. Досягли успіху в цьому американські, європейські та китайські науковці.
Однак цей процес триває, адже у світі з’являються нові штами вірусу. Водночас поки що вивчається питання впливу вакцин на організм людини.
Але фахівці все ж таки рекомендують зробити щеплення, щоб уберегти себе від важких наслідків і смерті у разі зараження.
Джерело: La Vanguardia