Через відвідування шкіл дітьми коронавірус активніше поширюється.

Про те, що навчальні заклади стали рушієм епідемії, заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге.

– …З’являється дедалі більше доказів того, що школи тепер теж є рушійною силою епідемії, – зазначив Ганс Клюге.

Він вважає, що через це потрібно активно вакцинувати дітей.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Спочатку імунізували людей із груп ризику, а саме медиків, пенсіонерів. Пізніше вакцина стала доступною всім дорослих.

Згодом у різних країнах почали дозволяти робити уколи дітям віком від 12 років, потім від п’яти. Про вакцинацію малюків та вихованців дитячих садків поки що не йдеться. Для них ефективність та безпечність вакцини поки що не підтвердили.

Укол від коронавірусу дитині 12+ можна зробити і в Україні. МОЗ дозволило це робити у жовтні 2021 року.

Джерело: La Vanguardia