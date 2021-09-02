Исследование, проведенное Центром по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), показало, что вероятность госпитализации людей, которые не получили вакцину против Covid-19, в 17 раз выше, чем у тех, кто полностью привит.

В сообщении о результатах этой научной работы также говорится, что показатели уязвимости Covid-19 выше у непривитых людей всех возрастных групп, в том числе и в отношении Covid-штамма Дельта, отличающегося высокой степенью заразности.

— Вакцины против Covid-19 продолжают играть решающую роль, как в предотвращении этого серьезного заболевания, так при госпитализации в случае заражения, — отмечают авторы исследования.

Наблюдение проводилось в течение шести месяцев – с 1 января по 30 июня 2021 года. В центре внимания ученых были взрослые, в возрасте 18 лет и старше, с лабораторно подтвержденной инфекцией острого респираторного коронавируса SARS-CoV-2, который был выявлен более чем в 250 больницах неотложной помощи.

Наряду с этим, с 24 января по 24 июля обрабатывались данные почти 37 тыс. человек, зарегистрированных в государственной системе иммунизации, как получившие обе дозы вакцины против Covid-19.

Посредством обзора диаграмм для отобранных случаев были изучены характеристики, связанные с прорывом иммунного ответа. Также проводился сравнительный анализ еженедельной госпитализации вакцинированных и невакцинированных лиц.

В конце исследования выяснилось, что в период с 24 января по 24 июля 2021 года совокупная частота госпитализаций среди невакцинированных лиц была в 17 раз выше, чем среди вакцинированных:423 случая на 100 тыс. против 26 на 100 тыс. соответственно. Коэффициенты заболеваемости составляли 23, 22 и 13 лет для лиц в возрасте 18–49, 50–64 и старше 65 лет соответственно.