Дослідження, проведене Центром контролю та профілактики захворювань США (CDC), показало, що ймовірність госпіталізації людей, які не отримали вакцину проти Covid-19, в 17 разів вище, ніж у тих, хто повністю щеплений.

У повідомленні про результати цієї наукової роботи також говориться, що показники уразливості Covid-19 вище у нещеплених людей всіх вікових груп, в тому числі і щодо Сovid-штаму Дельта, що відрізняється високим ступенем заразності.

– Вакцини проти Covid-19 продовжують відігравати вирішальну роль, як у запобіганні цьому серйозному захворюванню, так при госпіталізації у разі зараження, – зазначають автори дослідження.

Спостереження проводилося протягом шести місяців – з 1 січня по 30 червня 2021 року. У центрі уваги вчених були дорослі, віком 18 років і старше, з лабораторно підтвердженою інфекцією гострого респіраторного коронавірусу SARS-CoV-2, який був виявлений більш ніж в 250 лікарнях невідкладної допомоги.

Поряд з цим, з 24 січня по 24 липня оброблялися дані майже 37 тис. осіб, зареєстрованих в державній системі імунізації, як такі, що отримали обидві дози вакцини проти Covid-19.

За допомогою огляду діаграм для відібраних випадків були вивчені характеристики, пов’язані з проривом імунної відповіді. Також проводився порівняльний аналіз щотижневої госпіталізації вакцинованих і невакцинованих осіб.

Наприкінці дослідження з’ясувалося, що в період з 24 січня по 24 липня 2021 року сукупна частота госпіталізацій серед невакцинованих осіб була в 17 разів вищою, ніж серед вакцинованих: 423 випадки на 100 тис. проти 26 на 100 тис. відповідно. Коефіцієнти захворюваності становили 23, 22 і 13 для осіб віком 18-49, 50-64 і старше 65 років відповідно.