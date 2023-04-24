30-летней женщине из Кувейта установили внутриматочную спираль (ВМС) через год после родов, однако уже через два месяца она обратилась с опасениями по поводу возможной беременности.

Врачи отметили, что установление спирали было изначально сложной процедурой: женщина чувствовала головокружение и потливость.

Когда через два месяца она обратилась за помощью, сканирование показало, что ВМС была расположена на глубине около 11 см в прямой кишке. Медики извлекли устройство, используя щипцы и небольшую камеру. Однако неясно, была ли пациентка беременна.

Врачи подозревают, что их коллеги, которые вводили спираль, могли проткнуть полость матки из-за чего могла произойти дальнейшая миграция устройства в прямую кишку.

Поскольку устройство также пронзило прямую кишку, медики предупредили, что у пациентки повышенный риск перитонита — инфекции внутренней оболочки желудка. При отсутствии лечения это может стать опасным для жизни.

Медики наблюдали за женщиной в течение двух дней после операции по извлечению ВМС. Затем ее выписали. Повторный прием через месяц показал, что осложнений не было.

По словам специалистов, ВМС эффективны более чем на 99% при правильном введении. Они сохраняются до 10 лет. Но женщины должны проверять наличие ВМС несколько раз в первый месяц, а затем после каждой менструации.