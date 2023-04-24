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Ризики контрацепції: у жінки з Кувейту внутрішньоматкова спіраль опинилася в прямій кишці

24 Квітня 2023, 12:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
гінеколог огляд
Джерело: Depositphotos

30-річній жінці з Кувейту встановили внутрішньоматкову спіраль (ВМС) за рік після пологів, проте вже через два місяці вона звернулася з побоюваннями щодо можливої вагітності.

Лікарі зазначили, що встановлення спіралі було спочатку складною процедурою: жінка відчувала запаморочення і пітливість.

Коли через два місяці вона звернулася по допомогу, сканування показало, що ВМС була розташована на глибині близько 11 см у прямій кишці. Медики витягли пристрій, використовуючи щипці та невелику камеру. Однак незрозуміло, чи була пацієнтка вагітна.

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Лікарі підозрюють, що їхні колеги, які вводили спіраль, могли проткнути порожнину матки, через що могла відбутися подальша міграція пристрою в пряму кишку.

Оскільки пристрій також пронизав пряму кишку, медики попередили, що в пацієнтки підвищений ризик перитоніту – інфекції внутрішньої оболонки шлунка. За відсутності лікування це може стати небезпечним для життя.

Медики спостерігали за жінкою протягом двох днів після операції з вилучення ВМС. Потім її виписали. Повторний прийом через місяць показав, що ускладнень не було.

За словами фахівців, ВМС ефективні більш ніж на 99% за правильного введення. Вони зберігаються до 10 років. Але жінки повинні перевіряти наявність ВМС кілька разів у перший місяць, а потім після кожної менструації.

– Існує невеликий ризик того, що ваше тіло може виштовхнути ВМС або вона може зрушитися, – пояснили експерти Служби здоров’я Великої Британії (NHS).

Джерело
Daily Mail
Теги
вагітність Медики
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