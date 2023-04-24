30-річній жінці з Кувейту встановили внутрішньоматкову спіраль (ВМС) за рік після пологів, проте вже через два місяці вона звернулася з побоюваннями щодо можливої вагітності.

Лікарі зазначили, що встановлення спіралі було спочатку складною процедурою: жінка відчувала запаморочення і пітливість.

Коли через два місяці вона звернулася по допомогу, сканування показало, що ВМС була розташована на глибині близько 11 см у прямій кишці. Медики витягли пристрій, використовуючи щипці та невелику камеру. Однак незрозуміло, чи була пацієнтка вагітна.

Лікарі підозрюють, що їхні колеги, які вводили спіраль, могли проткнути порожнину матки, через що могла відбутися подальша міграція пристрою в пряму кишку.

Оскільки пристрій також пронизав пряму кишку, медики попередили, що в пацієнтки підвищений ризик перитоніту – інфекції внутрішньої оболонки шлунка. За відсутності лікування це може стати небезпечним для життя.

Медики спостерігали за жінкою протягом двох днів після операції з вилучення ВМС. Потім її виписали. Повторний прийом через місяць показав, що ускладнень не було.

За словами фахівців, ВМС ефективні більш ніж на 99% за правильного введення. Вони зберігаються до 10 років. Але жінки повинні перевіряти наявність ВМС кілька разів у перший місяць, а потім після кожної менструації.