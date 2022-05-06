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Сердце свиньи, которое пересадили мужчине, было инфицировано вирусом

6 мая 2022, 17:27
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
операція
Источник: Depositphotos

Операция по пересадке свиного сердца человеку, которую провели в начале 2022 года, оказалась не такой успешной, как специалисты твердили сначала. Орган оказался инфицирован свиным вирусом. Это могло спровоцировать смерть пациента — 57-летнего американца Дэвида Беннета.

Об этом доложили врачи на вебинаре по ксенотрансплантации.

Лишь в январе врачи совершили прорыв, произведя трансплантацию сердца генетически модифицированной свиньи человеку. Пациент имел тяжелую сердечную недостаточность.

В целом операция прошла успешно, без признаков отторжения животного сердца. Однако через два месяца Дэвид Беннет скончался.

Сердце для пациента вырастила компания Revivicor. В геном животного внесли шесть модификаций, которые делали его органы более восприимчивыми к человеческому организму. Свинью держали в максимально контролируемых условиях и регулярно проверяли на инфицирование вирусами.

Однако позже выяснилось, что орган был инфицирован свиным цитомегаловирусом. Однако пока неизвестно, спровоцировал ли этот вирус смерть человека.

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Сейчас продолжается экспертиза, которая поможет выявить причину.

В будущем специалисты будут проводить более тщательный контроль донорских органов на наличие инфекций.

В то же время определение точной причины смерти мужчины поможет понять, как сделать процедуру ксенотрансплантации безопасной для человека.

Источник: MIT Technology Review

Теги
Операция, трансплантація органів, трансплантологія
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