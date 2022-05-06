Операція з пересадки свинячого серця людині, яку провели на початку 2022 року, виявилася не такою успішною, як фахівці твердили спочатку. Орган виявився інфікованим свинячим вірусом. Це могло спричинити смерть пацієнта – 57-річного американця Девіда Беннета.

Про це доповіли лікарі на вебінарі з ксенотрансплантації.

Лише у січні лікарі здійснили прорив, провівши трансплантацію серця генетично модифікованої свині людині. Пацієнт мав важку серцеву недостатність.

Загалом операція пройшла успішно, без жодних ознак відторгнення тваринного серця. Проте через два місяці Девід Беннет помер.

Серце для пацієнта виростила компанія Revivicor. В геном тварини внесли шість модифікацій, які робили її органи сприйнятливішими для людського організму. Свиню тримали у максимально контрольованих умовах та регулярно перевіряли на інфікування вірусами.

Однак пізніше з’ясувалося, що орган був інфікований свинячим цитомегаловірусом. Проте наразі невідомо, чи саме цей вірус призвів до смерті людини.

Наразі триває експертиза, яка допоможе виявити причину.

У майбутньому фахівці проводитимуть ретельніший контроль донорських органів на наявність інфекцій.

Водночас визначення точної причини смерті чоловіка допоможе зрозуміти, як зробити процедуру ксенотрансплантації безпечною для людини.

Джерело: MIT Technology Review