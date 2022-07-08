В одном из кризисных центров, который расположен в Черновцах, в период с 30 июня по 4 июля зафиксирована вспышка ветряной оспы среди детей в возрасте от двух до четырех лет.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины со ссылкой на Черновицкий областной центр контроля и профилактики болезней.

Отмечается, что речь идет о 20 воспитанниках Николаевского областного дома ребенка, которые были эвакуированы в Черновцы в марте 2022 года.

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— Все случаи заболевания имеют характерные симптомы ветряной оспы. Одного ребенка госпитализировали, остальные 19 находятся на амбулаторном лечении, — говорится в сообщении.

В информации ЦОЗ также говорится о том, что заболевшие дети контактировали с внутренними переселенцами из других регионов Украины, которые также живут в кризисном центре.

Отмечается, что все инфицированные дети в настоящее время изолированы и находятся под наблюдением медиков. Прием кризисным центром внутренне перемещенных лиц временно приостановлен.