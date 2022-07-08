В одному з кризових центрів, який розташований у Чернівцях, у період з 30 червня по 4 липня зафіксовано спалах вітряної віспи серед дітей віком від двох до чотирьох років.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України з посиланням на Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Відзначається, що мова йде про 20 вихованців Миколаївського обласного будинку дитини, які були евакуйовані в Чернівці в березні 2022 року.

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– Всі випадки захворювання мають характерні симптоми вітряної віспи. Одну дитину госпіталізували, інші 19 перебувають на амбулаторному лікуванні, – йдеться в повідомленні.

В інформації ЦГЗ також йдеться про те, що хворі діти контактували з внутрішніми переселенцями з інших регіонів України, які також живуть в кризовому центрі.

Відзначається, що всі інфіковані діти наразі ізольовані і знаходяться під наглядом медиків. Прийом кризовим центром внутрішньо переміщених осіб тимчасово призупинено.