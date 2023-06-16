Специалисты Черновицкой областной клинической больницы успешно провели уникальную реконструктивно возобновляемую пластическую операцию — сделали пациенту новую челюсть из его собственного ребра.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— У больного вследствие травмы полностью отсутствовал ментальный участок (передняя часть) нижней челюсти. Оперативное вмешательство прошло в два этапа, — пишут медики.

Сначала торакальные хирурги изъяли у пациента ребро. Затем хирург-стоматолог смоделировал из него имплант нужного размера и формы, установил его на месте отсутствующего участка нижней челюсти и зафиксировал специальной пластиной и винтами.

Как объяснил начальник подразделения торакальной хирургии Василий Яцкив, в ходе подготовки к оперативному вмешательству хирурги-стоматологи сказали, что им для закрытия дефекта нужен фрагмент кости не менее 7 см.

По словам Яцкива, оптимальным для имплантации было определено ребро, поскольку оно наиболее подходило по форме и структуре. Кроме того, резекция ребра позволяет минимизировать травматические последствия для организма пациента.

Как объяснили медики, это хирургическое вмешательство сложно тем, что был велик риск кровопотери и приходилось работать в области лицевого нерва. Однако негативных последствий удалось избежать и после операции пациент чувствует себя нормально.

По словам медиков, после того, как имплантированная кость приживется, мужчине установят зубные импланты и полностью восстановят зубной ряд.

Источник: Черновицкая ОКБ