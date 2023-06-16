Фахівці Чернівецької обласної клінічної лікарні успішно провели унікальну реконструктивно відновлювальну пластичну операцію – зробили пацієнтові нову щелепу з його власного ребра.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– У хворого внаслідок травми повністю була відсутня ментальна ділянка (передня частина) нижньої щелепи. Оперативне втручання пройшло у два етапи, – пишуть медики.

Спочатку торакальні хірурги вилучили в пацієнта ребро. Потім хірург-стоматолог змоделював із нього імплант потрібного розміру та форми, встановив його на місці відсутньої ділянки нижньої щелепи та зафіксував спеціальною пластиною і гвинтами.

Як пояснив начальник підрозділу торакальної хірургії Василь Яцків, під час підготовки до оперативного втручання хірурги-стоматологи сказали, що їм для закриття дефекту потрібен фрагмент кістки не менше 7 см.

За словами Яцківа, оптимальним для імплантації було визначено ребро, оскільки воно найбільше підходило за формою і структурою. Крім того, резекція ребра дає змогу мінімізувати травматичні наслідки для організму пацієнта.

Як пояснили медики, це хірургічне втручання складне тим, що був великий ризик крововтрати і доводилося працювати в ділянці лицьового нерва. Однак негативних наслідків вдалося уникнути і після операції пацієнт почувається нормально.

За словами медиків, після того, як імплантована кістка приживеться, чоловікові встановлять зубні імпланти і повністю відновлять зубний ряд.

Джерело: Чернівецька ОКЛ