У Львові хірурги врятували 41-річну породіллю. Вона народила п’яту дитину і у неї розірвалася аневризма яєчникової артерії. Жінка втратила два літри крові.

Це – унікальний випадок. В українських наукових джерелах інформація про таке розташування аневризми відсутня, у англомовних – описано 22 випадки.

Свого синочка Михайла Наталя народила в одному з пологових будинків Львова. На третю добу вона вночі хотіла погодувати маля, встала і відчула гострий біль в животі. Жінка покликала на допомогу.

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Швидка терміново доправила жінку до лікарні Святого Пантелеймона. Комп’ютерна томографія показала: у породіллі розірвалася аневризма яєчникової артерії, яка була розміром 3х5 см. Розпочалася сильна кровотеча.

Уся кров а жінка втратила два літра, зібралася в заочеревинному просторі між хребтом та внутрішніми органами, утворивши гігантську гематому. Це, власне, дало час довезти її до лікарні та не втратити. Однак, під тиском гематоми, оболонки заочеревного простору будь-якої миті могли розірватись. Це призвело б до раптової зупинки серця. Потрібна була невідкладна операція.

Хірургічне втручання тривало дві години. Кровотечу зупинили, разом з аневризмою видалили лівий яєчник.

У реанімації Наталя провела чотири дні. Далі її перевели у палату Центру хірургії. За тиждень жінка повернулася додому, де на неї дуже чекали новонароджений син та вся родина.

Джерело: 1ТМО Львова

Фото: 1ТМО Львова