Во Львове хирурги спасли 41-летнюю роженицу. Она родила пятого ребенка и у него разорвалась аневризма яичниковой артерии. Женщина потеряла два литра крови.

Это уникальный случай. В украинских научных источниках информация о таком расположении аневризмы отсутствует, в англоязычных описано 22 случая.

Своего сынишку Михаила Наталья родила в одном из роддомов Львова. На третьи сутки она ночью хотела покормить малыша, встала и почувствовала острую боль в животе. Женщина позвала на помощь.

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Скорая срочно доставила женщину в больницу Святого Пантелеймона. Компьютерная томография показала: у роженицы разорвалась аневризма яичниковой артерии, которая была размером 3х5 см. Началось сильное кровотечение.

Вся кровь, а женщина потеряла два литра, собралась в забрюшинном пространстве между позвоночником и внутренними органами, образовав гигантскую гематому. Это собственно дало время довезти ее в больницу и не потерять. Однако, под давлением гематомы, оболочки забрюшинного пространства в любой момент могли разорваться. Это привело бы к внезапной остановке сердца. Потребовалась срочная операция.

Хирургическое вмешательство длилось два часа. Кровотечение остановили, вместе с аневризмой удалили левый яичник.

В реанимации Наталья провела четыре дня. Затем ее перевели в палату Центра хирургии. Через неделю женщина вернулась домой, где ее очень ждали новорожденный сын и вся семья.

Источник: 1ТМО Львова

Фото: 1ТМО Львова