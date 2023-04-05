24-летний Назар обратился к врачам и невыносимой болью в безымянном пальце левой руки. Четыре года назад парень травмировал кисть во время футбольного матча и долгое время не обращался за медицинской помощью. Думал, что это обычный ушиб.

Молодой человек чувствовал постоянную боль и покалывание. Однако долгое время занимался самолечением. Применял согревающие мази и туго бинтовал палец. Последние несколько месяцев уже ничто не помогало от постоянной невыносимой боли. Только тогда Назар обратился к медикам.

У него обнаружили остеохондрому — доброкачественную опухоль кости. Врачи решили немедленно оперировать.

Сейчас смотрят

Операция выполнялась в два этапа. Сначала – удалили новообразование, а биоматериал отправили на гистологическое исследование.

На втором этапе лечения была выполнена реконструктивная операция. Из-за большого объема поражения кости под угрозой оказался сам палец. Чтобы восполнить дефект кости, возникший после устранения опухоли, врачи взяли часть ребра пациента и сформировали из нее имплант.

Операция по реконструкции фаланги тоже прошла удачно. Чтобы кость зафиксировалась в правильном положении – на палец наложили гипс.

Сейчас Назар приходит в больницу на перевязку. Гипс медики снимут уже через четыре недели. А после этого молодого человека ожидает еще полгода реабилитации.

Источник: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова