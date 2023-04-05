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Сформували з ребра: у Львові лікарі врятували чоловіку палець

5 Квітня 2023, 10:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Львів

24-річний Назар звернувся до лікарів і нестерпним болем у безіменному пальці лівої руки. Чотири роки тому хлопець травмував кисть під час футбольного матчу і довгий час не звертався по медичну допомогу. Вважав, що це звичайний забій.

Молодий чоловік відчував постійний біль та поколювання. Однак тривалий час займався самолікуванням. Застосовував зігрівальні мазі та туго бинтував палець. Останні декілька місяців вже ніщо не допомагало від постійного нестерпного болю. Лише тоді Назар звернувся до медиків.

У нього виявили остеохондрому –  доброякісну пухлину кістки. Лікарі вирішили негайно оперувати.

Зараз дивляться

Операція виконувалась у два етапи. Спершу – видалили новоутворення, а біоматеріал відправили на гістологічне дослідження.

На другому етапі лікування виконали реконструктивну операцію. Через великий об’єм ураження кістки під загрозою опинився сам палець. Щоб заповнити дефект кістки, який виник після усунення пухлини, лікарі взяли частину ребра самого пацієнта та сформували з неї імплант.

Операція з реконструкції фаланги теж пройшла успішно. А щоби кістка зафіксувалась у правильному положенні – на палець наклали гіпс.

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Нині Назар приходить до лікарні на перев’язки. Гіпс медики знімуть уже за чотири тижні. А відтак молодого чоловіка очікує ще зо пів року реабілітації.

Джерело: 1 ТМО Львова

Фото: 1 ТМО Львова

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