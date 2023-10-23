Еще две бронированных машины скорой медицинской помощи приобретены по инициативе United24.

Машины предназначены для эвакуации раненых из горячих точек на фронте.

Одно авто стоит чуть больше 9,5 млн грн. За все время в United24 приобрели 13 подобных машин.

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В United24 говорят, автомобили имеют высокую проходимость и выносливость, они могут ехать со спущенным колесом до 150 км.

Машины соответствуют баллистическим стандартам НАТО, они могут защитить от многих поражений: боеприпасов кассетного действия, осколков снарядов боевой артиллерии, самодельных взрывных устройств и других.

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич добавила, что эти машины скорой помощи — это высокий уровень безопасности, поэтому можно оказывать медпомощь в наиболее труднодоступных участках фронта. Она же рассказала, что броня машин соответствует стандарту НАТО STANAG 4569.

Автомобили выполнены на заказ в Канаде, их количество ограничено.

Фото: Минздрав