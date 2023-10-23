Ще дві броньованих автівки швидкої медичної допомоги придбано за ініціативи United24.

Автівки призначені для евакуації поранених з гарячих точок на фронті.

Одне авто коштує трохи більше 9,5 млн грн. За весь час у United24 придбали 13 подібних машин.

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У United24 кажуть, автомобілі мають високу прохідність та витривалість, вони можуть їхати зі спущеним колесом до 150 км.

Автівки відповідають балістичним стандартам НАТО, вони можуть захистити від багатьох уражень: боєприпасів касетної дії, осколків снарядів бойової артилерії, саморобних вибухових пристроїв та інших.

Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич додала, що ці автівки швидкої допомоги – це високий рівень безпеки, тому можна надавати меддопомогу в найбільш важкодоступних ділянках фронту. Вона ж розповіла, що броня машин відповідає стандарту НАТО STANAG 4569.

Автомобілі виконані на замовлення в Канаді, їх кількість обмежена.

Фото: МОЗ