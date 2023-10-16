В Україну прибув перший броньований автомобіль швидкої допомоги, придбання якого стало можливим завдяки благодійним зборам на платформі United24. Очікується поставка ще 12 таких авто.

– Ці швидкі допомагатимуть нашим медикам евакуювати поранених з лінії фронту до найближчого медзакладу, – ідеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Повідомляється, що авто мають справжню броню. Вони відповідають балістичним стандартам НАТО і можуть захистити від ураження боєприпасами кінетичної дії, осколками снарядів польової артилерії, підриву саморобних вибухових пристроїв тощо.

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А ще на машинах встановлені спеціальні шини, які можуть їхати навіть спущеними: у разі втрати тиску швидкість варіюється від 50 до 150 км.

– На практиці в нашій реальності це означає: якщо шина проб’ється осколком, машина не стане посеред поля під обстрілами, – уточнюють у МОЗ.

Стало відомо, що ці швидкі виготовлені спеціально під замовлення в Канаді. Щойно інші машини з партії будуть готові, їх одразу транспортують в Україну. Перша машина вже незабаром вирушить на фронт на своє перше бойове чергування.

Загальна сума збору від United24 склала 124 млн грн, повідомили в МОЗ.