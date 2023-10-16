В Украину прибыл первый бронированный автомобиль скорой помощи, приобретение которого стало возможным благодаря благотворительным сборам на платформе United24. Ожидается поставка еще 12 таких авто.

— Эти скорые будут помогать нашим медикам эвакуировать раненых с линии фронта в ближайшее медучреждение, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Сообщается, что у авто есть настоящая броня. Они соответствуют баллистическим стандартам НАТО и могут защитить от поражения боеприпасами кинетического действия, осколками снарядов полевой артиллерии, подрыва самодельных взрывных устройств и тому подобное.

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А еще на машинах установлены специальные шины, которые могут ехать даже спущенными: в случае потери давления скорость варьируется от 50 до 150 км.

— На практике в нашей реальности это означает: если шина пробьется осколком, машина не станет посреди поля под обстрелами, — уточняют в Минздраве.

Стало известно, что эти скорые изготовлены специально под заказ в Канаде. Как только другие машины из партии будут готовы, их сразу транспортируют в Украину. Первая машина уже вскоре отправится на фронт на свое первое боевое дежурство.

Общая сумма сбора от United24 составила 124 млн грн, сообщили в Минздраве.

Фото: Минздрав