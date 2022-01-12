Соединения конопли, выявленные в ходе исследований Университета штата Орегон с помощью метода химического скрининга, демонстрируют способность предотвращать проникновение вируса, вызывающего Covid-19, в клетки человека.

Конопля, известная с научной точки зрения как Cannabis sativa, по словам ученых, является источником целительной клетчатки. Экстракты и соединения конопли добавляются в косметику, лосьоны для тела, пищевые добавки и продукты питания.

В ходе научной работы было обнаружено, что пара каннабиноидных кислот связывается с шиповидным белком SARS-CoV-2, блокируя критический этап в процессе, который вирус использует для заражения людей.

— Эти каннабиноидные кислоты в изобилии содержатся в конопле и во многих экстрактах конопли, — объяснил сотрудник Глобального инновационного центра конопли штата Орегон Ричард ван Бримен.

По его словам, исследование показало, что соединения конопли одинаково эффективны против вариантов SARS-CoV-2, включая Альфа и Бета.

Ученый отметил, что использование соединений, которые блокируют взаимодействие вирус-рецептор, также было бы полезно для пациентов с другими вирусными инфекциями, включая ВИЧ и гепатит.