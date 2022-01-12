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Ще одна цілюща властивість: сполуки канабісу запобігають зараженню на Covid-19

12 Січня 2022, 15:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
канабис
Джерело: Depositphotos

Сполуки конопель, виявлені в ході досліджень Університету штату Орегон за допомогою методу хімічного скринінгу, демонструють здатність запобігати проникненню вірусу, що викликає Covid-19, в клітини людини.

Конопля, відома з наукової точки зору як Cannabis sativa, за словами вчених, є джерелом цілющої клітковини. Екстракти та сполуки конопель додаються в косметику, лосьйони для тіла, харчові добавки та продукти харчування.

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В ході наукової роботи було виявлено, що пара каннабіноїдних кислот зв’язується з шиповидним білком SARS-CoV-2, блокуючи критичний етап в процесі, який вірус використовує для зараження людей.

– Ці каннабіноїдні кислоти в достатку містяться в коноплі і в багатьох екстрактах конопель, – пояснив співробітник Глобального інноваційного центру конопель штату Орегон Річард ван Брімен.

За його словами, дослідження показало, що сполуки конопель однаково ефективні проти варіантів SARS-CoV-2, включаючи Альфа і Бета.

Вчений зазначив, що використання сполук, які блокують взаємодію вірус-рецепторів, також було б корисно для пацієнтів з іншими вірусними інфекціями, включаючи ВІЛ і гепатит.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Коронавірус Covid-19 , медичний канабіс , Наукові дослідження
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