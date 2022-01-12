Сполуки конопель, виявлені в ході досліджень Університету штату Орегон за допомогою методу хімічного скринінгу, демонструють здатність запобігати проникненню вірусу, що викликає Covid-19, в клітини людини.

Конопля, відома з наукової точки зору як Cannabis sativa, за словами вчених, є джерелом цілющої клітковини. Екстракти та сполуки конопель додаються в косметику, лосьйони для тіла, харчові добавки та продукти харчування.

В ході наукової роботи було виявлено, що пара каннабіноїдних кислот зв’язується з шиповидним білком SARS-CoV-2, блокуючи критичний етап в процесі, який вірус використовує для зараження людей.

– Ці каннабіноїдні кислоти в достатку містяться в коноплі і в багатьох екстрактах конопель, – пояснив співробітник Глобального інноваційного центру конопель штату Орегон Річард ван Брімен.

За його словами, дослідження показало, що сполуки конопель однаково ефективні проти варіантів SARS-CoV-2, включаючи Альфа і Бета.

Вчений зазначив, що використання сполук, які блокують взаємодію вірус-рецепторів, також було б корисно для пацієнтів з іншими вірусними інфекціями, включаючи ВІЛ і гепатит.