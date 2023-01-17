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Что можно есть, чтобы похудеть – советы диетолога

17 января 2023, 13:38
Анна Голишевская Редактор сайта
Їжа
Источник: Unsplash

Диетологи часто говорят о том, что даже если вы интенсивно тренируетесь, но не придерживаетесь правильного питания, то эффекта будет меньше. Секрет потери веса почти всегда состоит в правильном питании.

Если вы хотите добиться быстрого и заметного результата, необходимо совмещать правильное питание и регулярные физические нагрузки. Что можно есть, чтобы похудеть –  читайте в материале.

Диетолог-нутрициолог Галина Довидная считает, что для того, чтобы похудеть, необходимо употреблять натуральные ингредиенты для повышения метаболизма. К примеру, закупитесь следующими продуктами:

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  • корицей;
  • имбирем;
  • перцем;
  • куркумой;
  • сухим чесноком.

Такие ингредиенты нужно добавлять в пищу каждый день, если вы хотите похудеть.

Наряду с умеренностью и регулярными упражнениями, употребление этих питательных продуктов должно проложить ваш путь к успеху и более здоровой жизни.

Также есть много полезных продуктов, которые можно есть, чтобы похудеть.

Что можно есть, чтобы похудеть

Їжа

Фото — Unsplash

  1. Целые яйца. Они богаты белком и жирами и очень насыщают. Почти все полезные вещества содержатся в желтках.
  2. Лиственная зелень. В ней не только мало калорий, но и много клетчатки, помогающей сохранять ощущение сытости.
  3. Лосось. Богат высококачественным белком, полезными жирами и разными важными питательными веществами.
  4. Крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста). Они также очень питательны и содержат полезные вещества.
  5. Нежирная говядина и куриная грудка.
  6. Отварной картофель. Содержит невероятно широкий спектр питательных веществ – понемногу почти всего, что вам нужно. В нем особенно много калия, играющего важную роль в контроле артериального давления.
  7. Тунец – отличный постный источник высококачественного белка. Если вы пытаетесь увеличить потребление белка, выбирайте консервы из тунца в воде, а не в масле.
  8. Фасоль и бобовые (чечевица, черная фасоль). Содержат стойкий крахмал и оба богаты белком и клетчаткой, что способствует ощущению сытости и снижает потребление калорий.
  9. Супы. Благодаря высокому содержанию воды они очень сытны. Однако старайтесь избегать кремовых или масляных супов.
  10. Сыр. Состоит из белка с очень небольшим количеством углеводов и жира и богат кальцием, который способствует сжиганию жира.
  11. Авокадо. Богат полезными жирами, мононенасыщенной олеиновой кислотой, клетчаткой и калием. Это хороший пример здорового источника жира, который вы можете включить в свой рацион, пытаясь похудеть.
  12. Яблочный уксус. Добавление яблочного уксуса в овощной салат может помочь обуздать аппетит, что потенциально приведет к большей потере веса.
  13. Орехи. Несмотря на высокое содержание жиров, орехи содержат сбалансированное количество белка, клетчатки и полезных жиров.
  14. Цельнозерновые каши (овес, коричневый рис и киноа). Цельные зерна богаты клетчаткой и содержат приличное количество белка. Вам следует избегать очищенных зерен, если вы пытаетесь похудеть.
  15. Перец чили. Употребление острой пищи, содержащей перец чили, может временно снизить аппетит и даже ускорить сжигание жира.
  16. Фрукты. Содержат чуть-чуть натурального сахара, поэтому вы можете легко включить их в диету для похудения. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами и различными питательными веществами, которые замедляют рост сахара в крови после еды.
  17. Грейпфрут. Исследования показывают, что грейпфрут может ингибировать аппетит и снижать потребление калорий при употреблении перед едой. Следует попробовать, если вы хотите похудеть.
  18. Семена чиа. Продукт с низким содержанием углеводов и один из лучших источников клетчатки в мире, которая насыщает вас и снижает аппетит.
  19. Кокосовое масло. Насыщено триглицеридами, которые усиливают чувство сытости лучше, чем другие жиры, и увеличивают количество сожженных калорий. Также оно снижает количество жира на животе.
  20. Оливковое масло первого отжима. Это, пожалуй, один из самых полезных жиров на планете.
  21. Полножировый йогурт. Жирные молочные продукты, но не обезжиренные, со временем снижают риск ожирения и диабета 2 типа. Нежирный йогурт обычно содержит сахар, поэтому его лучше избегать.
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