Диетологи часто говорят о том, что даже если вы интенсивно тренируетесь, но не придерживаетесь правильного питания, то эффекта будет меньше. Секрет потери веса почти всегда состоит в правильном питании.
Если вы хотите добиться быстрого и заметного результата, необходимо совмещать правильное питание и регулярные физические нагрузки. Что можно есть, чтобы похудеть – читайте в материале.
Диетолог-нутрициолог Галина Довидная считает, что для того, чтобы похудеть, необходимо употреблять натуральные ингредиенты для повышения метаболизма. К примеру, закупитесь следующими продуктами:
- корицей;
- имбирем;
- перцем;
- куркумой;
- сухим чесноком.
Такие ингредиенты нужно добавлять в пищу каждый день, если вы хотите похудеть.
Наряду с умеренностью и регулярными упражнениями, употребление этих питательных продуктов должно проложить ваш путь к успеху и более здоровой жизни.
Также есть много полезных продуктов, которые можно есть, чтобы похудеть.
Что можно есть, чтобы похудеть
- Целые яйца. Они богаты белком и жирами и очень насыщают. Почти все полезные вещества содержатся в желтках.
- Лиственная зелень. В ней не только мало калорий, но и много клетчатки, помогающей сохранять ощущение сытости.
- Лосось. Богат высококачественным белком, полезными жирами и разными важными питательными веществами.
- Крестоцветные овощи (брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста). Они также очень питательны и содержат полезные вещества.
- Нежирная говядина и куриная грудка.
- Отварной картофель. Содержит невероятно широкий спектр питательных веществ – понемногу почти всего, что вам нужно. В нем особенно много калия, играющего важную роль в контроле артериального давления.
- Тунец – отличный постный источник высококачественного белка. Если вы пытаетесь увеличить потребление белка, выбирайте консервы из тунца в воде, а не в масле.
- Фасоль и бобовые (чечевица, черная фасоль). Содержат стойкий крахмал и оба богаты белком и клетчаткой, что способствует ощущению сытости и снижает потребление калорий.
- Супы. Благодаря высокому содержанию воды они очень сытны. Однако старайтесь избегать кремовых или масляных супов.
- Сыр. Состоит из белка с очень небольшим количеством углеводов и жира и богат кальцием, который способствует сжиганию жира.
- Авокадо. Богат полезными жирами, мононенасыщенной олеиновой кислотой, клетчаткой и калием. Это хороший пример здорового источника жира, который вы можете включить в свой рацион, пытаясь похудеть.
- Яблочный уксус. Добавление яблочного уксуса в овощной салат может помочь обуздать аппетит, что потенциально приведет к большей потере веса.
- Орехи. Несмотря на высокое содержание жиров, орехи содержат сбалансированное количество белка, клетчатки и полезных жиров.
- Цельнозерновые каши (овес, коричневый рис и киноа). Цельные зерна богаты клетчаткой и содержат приличное количество белка. Вам следует избегать очищенных зерен, если вы пытаетесь похудеть.
- Перец чили. Употребление острой пищи, содержащей перец чили, может временно снизить аппетит и даже ускорить сжигание жира.
- Фрукты. Содержат чуть-чуть натурального сахара, поэтому вы можете легко включить их в диету для похудения. Они богаты клетчаткой, антиоксидантами и различными питательными веществами, которые замедляют рост сахара в крови после еды.
- Грейпфрут. Исследования показывают, что грейпфрут может ингибировать аппетит и снижать потребление калорий при употреблении перед едой. Следует попробовать, если вы хотите похудеть.
- Семена чиа. Продукт с низким содержанием углеводов и один из лучших источников клетчатки в мире, которая насыщает вас и снижает аппетит.
- Кокосовое масло. Насыщено триглицеридами, которые усиливают чувство сытости лучше, чем другие жиры, и увеличивают количество сожженных калорий. Также оно снижает количество жира на животе.
- Оливковое масло первого отжима. Это, пожалуй, один из самых полезных жиров на планете.
- Полножировый йогурт. Жирные молочные продукты, но не обезжиренные, со временем снижают риск ожирения и диабета 2 типа. Нежирный йогурт обычно содержит сахар, поэтому его лучше избегать.